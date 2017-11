Denuncien el propietari d'un bar d'Alcarràs per no parlar en castellà

Un agent de la Guàrdia Civil Foto: Guàrdia Civil

El propietari d'un bar d'Alcarràs (Segrià) ha estat denunciat per un comercial davant la Guàrdia Civil després que es negués a atendre'l en castellà. Segons apunta Segre, ​els fets van passar dimarts quan l'home va entrar a l'establiment, bar Santos, per vendre ambientadors i es va dirigir en castellà al propietari, que li va preguntar si no parlava ni una mica de català. Davant la negativa, l'amo va mostrar-li la porta del bar sense dir res més.Al cap de poca estona va entrar un treballador de la mateixa empresa i, segons el rotatiu, va indicar al responsable del negoci que el denunciarien, una "amenaça" que es va complimentar poc després atès que al bar s'hi va personar un agent de la Guàrdia Civil, que va prendre les dades del propietari. Ara, serà el jutge el que decidirà les mesures en relació a aquesta denúncia.

