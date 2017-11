VÍDEO Envien a presó dues persones acusades de robar 30.000 euros a gent gran

Un home de 43 anys i una dona de 55 anys van ingressar a la presó el passat 18 de novembre acusats de robar a persones d'edat avançada quan sortien de treure diners del banc, especialment quan extreien grans quantitats. Segons fonts policials, l'home i la dona controlaven les víctimes en el moment de sortir de l'entitat per després prendre'ls els diners, un mètode conegut com el "cogoteros".Els Mossos d'Esquadra calculen que els detinguts van cometre 25 robatoris, tot i que no descarten que aquesta xifra augmenti ja que la investigació continua oberta. El primer cas investigat es va produir el gener del 2017 a Nou Barris, quan una dona de 80 anys va explicar que la parella havia entrat darrera seu a la porteria de casa seva i la van acompanyar fins a l'ascensor. Un cop allà, la van empènyer i li van sostreure 500 euros que acabava de treure del banc.En aquest tipus de robatoris, un cop localitzada la víctima els lladres la segueixen fins a una zona poc transitada o la porteria de casa. Allà, l'aborden amb l'objectiu de distreure-la amb qualsevol pretext i així poder furtar-li els diners sense que se n'adoni. En cas de no aconseguir-ho, no dubten en utilitzar la intimidació i la violència.Després del primer cas a Nou Barris, els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement de tres més durant els mesos posteriors. En tots els casos, es repetia la mateixa seqüència: s'acostaven a la víctima i li tiraven aigua a sobre per fer-li creure que s'havia tacat per després oferir-se a netejar-li. En aquest moment aprofitaven de la seva confusió per sostreure-li els diners sense que se n’adonés. En algun cas quan la persona desconfiava o els enxampava l’empentaven per fugir amb el botí, sempre de quantitats d’entre 300 i 600 euros.En aquest punt de la investigació els agents van començar a analitzar fets coincidents que es poguessin haver produït a la resta de districtes de Barcelona o en localitats properes de l’àrea metropolitana. D’aquesta manera van poder constatar que els lladres havien comès d’altres robatoris.En algunes ocasions, canviaven el mètode de distracció utilitzant un ram de flors o una capsa de grans dimensions quan entraven amb les víctimes a l'ascensor per crear un clima de confusió acostant-s'hi molt i simulant imperícia. D’aquesta manera aconseguien que la persona s’atabalés i l’altre lladre ho aprofitava per posar la mà a l’interior de les butxaques o de la bossa de mà i li furtar els diners.Després de recopilar diversos casos, els Mossos van identificar el passat 5 d'octubre com a presumptes autors de cinc fets de les mateixes característiques i posteriorment els van relacionar amb més casos a Barcelona, Cornellà de Llobregat, Gavà i Sant Adrià del Besòs. Finalment, el 16 de novembre els investigadors els van detenir a Barcelona com a presumptes autors de 25 robatoris.A més, després d’aquesta darrera detenció se’ls ha pogut vincular amb més fets comesos durant l’any 2017 en d’altres poblacions com l’Hospitalet de Llobregat o Sant Andreu de la Barca.La investigació continua oberta i també se’ls atribueixen robatoris comesos l’any 2015. Els Mossos calculen que en total s'haurien apropiat d'uns 30.000 euros amb aquesta modalitat delictiva. Després de passar a disposició judicial el passat 18 de novembre, el jutge va ordenar el seu ingrés a presó.

