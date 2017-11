Les dues «línies vermelles» d'Iceta durant la campanya electoral: ni ballar ni cridar

"Ni balls ni crits". Aquestes són les dues "línies vermelles" que Miquel Iceta no podrà creuar durant la campanya electoral. Ell mateix ho va explicar aquest dijous amb un punt d'humor, dies abans que comenci la pugna per a les eleccions del 21-D i quan encara hi ha a la memòria la imatge d'un Iceta damunt l'escenari ballant Queen o implorant a Pedro Sánchez que lliures a catalans i espanyols "de Rajoy i del PP". Més enllà de l'humor, el primer secretari del PSC va dir divendres que no investirà un candidat independentista. Va dir també que tampoc votarà a favor d'un president de la Generalitat de dretes. Quin tipus de govern vol, aleshores, el líder del PSC, Miquel Iceta? "Jo estic disposat a cedir. Perquè cedir per acordar no és perdre, és guanyar. Jo ofereixo un govern el principal objectiu del qual sigui la reconciliació", va assegurar durant la seva intervenció en la inauguració del consell de la Internacional Socialista que aquest cap de setmana se celebra al World Trade Centre de Barcelona.Iceta no va precisar més què vol dir aquesta "reconciliació" que reivindica que s'ha de produir tant entre catalans com amb la resta de ciutadans espanyols. Ja fa dies, però, que dirigents socialistes entre bambolines dibuixen un ideal de govern que trenqui els dos blocs i que, segons el seu esquema, podria estar conformat pels "comuns" i per Ciutadans amb Iceta de president. És exactament la mateixa fórmula amb la qual el líder del PSOE, Pedro Sánchez, va intentar ser president d'Espanya. La seva investidura va ser, però, frustrada, per la negativa de Podem a avalar una aliança d'aquest tipus. Res fa pensar que a Catalunya aquesta entesa prosperaria amb un Xavier Domènech que no vol cap tipus d'aliança amb la dreta i una Inés Arrimadas que rebutja frontalment el referèndum acordat com a solució al conflicte entre Catalunya i Espanya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)