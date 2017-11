Una quarantena d'artistes carrega contra la repressió de l'Estat: «Estem en ple franquisme»

Tornaveus durant la seva actuació al concert ''Folk per la llibertat'' al Tradicionàrius Foto: ACN

Joana Gomila, Miquel Gil, Xavi Múrcia, Francesc Ribera "Titot", Quico el Célio i el Noi, Carol Duran i Núria Lozano, Joan Garriga, Pau Riba i Jordi Fàbregas són alguns dels més de 40 artistes que han actuat al concert 'Folk per la llibertat' al Centre Artesà Tradicionàrius, presentat pel periodista Pau Benavent. De fet, Tradicionàrius, amb el suport l'ANC i Òmnium Cultural, ha organitzat un concert, que ha omplert totalment la sala, en el qual els seus participants han volgut "expressar cantant la seva indignació per l'acció repressiva de l'estat espanyol" davant l'empresonament de part dels consellers del Govern, els presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart, i "l'estada obligada del president i els altres quatre consellers del Govern a Brussel·les". L'accés al concert ha estat lliure i la recaptació s'ha sumat a la caixa de solidaritat promoguda per les institucions ANC i Òmnium Cultural. En declaracions a l'ACN, Pau Riba ha criticat: "Hem retrocedit 40 o 50 anys i estem en ple franquisme".El músic i director del Centre Artesà Tradicionarius, Jordi Fàbregas, ha manifestat, en declaracions a l'ACN, que des de la música tradicional i d'arrel tenen coses a dir davant d'aquesta situació tan repressiva que ha tocat viure al país aquests dies". El músic ha apuntat que com a creadors i músics pertanyents a la música d'arrel i tradicional volen mostrar el seu rebuig i indignació davant aquesta "situació deplorable".De tots els participants, Fàbregas ha assenyalat que tenen en comú "treballar la música d'arrel i tradicional" i que volen "expressar el que senten en aquest moment, la indignació davant un estat repressiu que ens ha caigut a sobre com una piconadora i no ho acceptem de cap manera".El músic Xavi Múrcia ha fet una nova cançó expressament pel concert: 'Presoners del somni'. Ha dit que està tractada en singular, però "mira de cobrir la situació de tots els personatges que estan en aquesta situació tan penosa". En aquest context, ha ressaltat que la música d'arrel té entre les seves funcions, "criticar i protestar davant les coses que en cada moment no estaven bé". Per això, ha considerat positiu participar en la iniciativa del concert 'Folk per la llibertat'.Pau Riba interpreta 'Es fa llarg esperar' perquè "el concert va dedicat a aquesta gent que estan tancats a la presó d'aquesta manera poc democràtica. Imagino que tenen ganes de sortir i se'ls hi fa llarg esperar", ha dit fent referència a la cançó. L'ha mogut a participar al concert "la solidaritat. Hem de participar i lluitar junts perquè aquestes coses no passin. De cop, tinc la sensació que hem retrocedit 40 o 50 anys i estem en ple franquisme, què vol dir que perquè una gent pensin o diguin se'ls ha de tancar sense més ni més? Això no es pot acceptar".

