Jaume Coll Mariné i Joan Jordi Miralles, premis Ciutat de Gandia

Jaume Coll Mariné i Joan Jordi Miralles, a Gandia Foto: Alex Oltra / Gandia

SónSön un dels premis més històrics de la llengua catalana, amb pes i prestigi dins el món editorial i dins el concorregut mapa literari català. Lliurats aquest divendres 24 de novembre al vespre, l'edició 2017 dels premis Ciutat de Gandia han destacat l'obra de dues veus joves, talentoses i amb molt de futur de la nova escena literària. D'una banda, Jaume Coll Mariné, que amb Un arbre molt alt ha guanyat el LV Premi Ausiàs March de Poesia. De l'altra, Joan Jordi Miralles, que amb Aglutinació s'ha emportat el XXXIX Premi Joanot Martorell de Narrativa.Jaume Coll Mariné (Muntanyola, 1989) es va donar a conèixer amb el llibre Quanta aigua clara als ulls de la veïna (2014) , i ha publicat també la plaquette La gata groga (2015). És baixista i contrabaixista del grup Obeses. Un arbre molt alt, format per una quarantena de poemes, ha convençut el jurat per "la potència amb què evoca el món natural i domèstic d'un racó d'Osona, per l'embranzida lírica amb què s'enfila cap a les fonts del pensament poètic, per la varietat i el rigor de la construcció formal de cadascun dels poemes i per la naturalitat convincent amb què la veu poètica assumeix els tons i les estructures de la llengua viva". El llibre guardonat el publicarà Edicions 62 el gener del 2018. Joan Jordi Miralles (Osca, 1977) ha publicat les novel·les L’Altíssim (premi Andròmina, Tres i Quatre, 2005), L’úter de la balena (premi Vila de Lloseta, Moll, 2010) i Una dona meravellosa (LaBreu, 2014), a més del volum de relats llargs La intimitat de les bèsties (premi Marian Vayreda, Empúries, 2017). Les seves narracions han participat en diverses antologies, entre elles Punts de Fuga (Males Herbes, 2015) i Sangassa (AdiA, 2017). En teatre, ha publicat les obres Això és Àustria (premi de Teatre Mediterrani Pare Colom, Lleonard Muntaner, 2012) i Els nens feliços (Males Herbes, 2016).A Aglutinació, un home arriba a Londres carregant un misteri i un immens sentiment de culpa del qual només pot desempallegar-se gràcies a les accions quotidianes de subsistència i adaptació. Però en una ciutat desmesurada i frenètica, on tothom fuig d’alguna cosa, la seva caiguda lliure horitzontal esdevé irremeiable. El jurat destaca que és "una novel·la extrema, escrita en segona persona, que ens guia per les aventures i desventures d’un home perdut que necessita urgentment redimir-se: buscant-se la vida, imposant-se feines miserables, refugiant-se en l’alcohol, la violència i el sexe, tot plegat mentre arrossega un enigma que el lector només podrà desxifrar a les darreres pàgines". El llibre guardonat el publicarà Edicions 62 el gener del 2018.

