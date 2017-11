Maiol Roger substitueix Ricard Ustrell al capdavant de «Preguntes freqüents»

Maiol Roger a Catalunya Ràdio Foto: CCMA

El periodista de l'Ara Maiol Roger serà el nou presentador del programa Preguntes freqüents de TV3 segons ha avançat enganxats . Roger, cap de política de l'Ara substituirà a Ricard Ustrell a partir del gener de 2018. L'aposta per Maiol Roger s'emmarca en la voluntat de TV3 de donar continuïtat a la figura d'algú jove i nova a la televisió pública catalana.Ricard Ustrell, també presentador del programa El Suplement de Catalunya Ràdio, ha estat una de les apostes de TV3 per renovar la graella i repuntar audiències després de caure a mínims històrics . Tres mesos després d'arrencar la seva carrera televisiva -que qualifica d'"accident bonic"- i complir amb l'expectativa de les xifres, el jove periodista va anunciar que no seguiria al capdavant de Preguntes freqüents a partir del gener.No és perquè se senti "sapastre a la tele" - com ell mateix va confessar recentment - ni per pressions com apunta la rumorologia. Ustrell s'explica en una entrevista amb NacióDigital

