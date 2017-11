Un mort i un ferit greu per un atropellament a la Garrotxa

Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida greu després de ser atropellades per un cotxe mentre esperaven l'autobús en una marquesina. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de set de la tarda a Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa. Concretament, al quilòmetre 86 de la carretera N-260.Per causes que en aquests moments s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra la parada on s'esperaven les dues persones. La persona ferida és trobar, ara per ara, en estat greu. El Sistema d'Emergències Mèdiques encara ha de fer una valoració completa de l'abast de les lesions d'aquesta segona persona.

