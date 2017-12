Blockchain: el canvi tecnològic que descentralitzarà el món

Avui dia, el cost energètic de calcular cada transacció (CADA TRANSACCIÓ) de Bitcoin es de 228 kilowatts/hora (si fa no fa, el consum de una llar normal durant un mes), i cada dia se'n fan unes 80.000 transaccions. Multiplicat per les transaccions que es realitzen anualment, el cost energètic total de moure i operar bitcoins son 24 terawatts/hora a l'any, o el consum energètic anual de un pais com Nigeria.



I això no farà més que empitjorar, doncs cada nou bitcoin minat fa més llargs i complexos els blockchains i es necessiten més càlculs per operar tots els bitcoins; minar un sol bitcoin nou ja implica cremar de 20 a 40 tones de carbó per generar la electricitat necessaria per alimentar tots els processadors que faran els càlculs. Evidentment, 40 tones de carbò no costen 11.000 dòlars, o sigui que minar bitcoins es prou rentable, però a canvi cremar 40 tones de carbò emet 115 tones de CO2 a l'atmosfera.



I insisteixo: això encara empitjorarà, i molt. Amb els preus actuals de la electricitat, encara passaran uns pocs anys fins que calgui tanta energia per moure un sol bitcoin que ja no surti a compte, però ecològicament, de debó podem gastar-nos tota aquesta bestiessa de energia només per moure una moneda virtual? O dues? O tres?