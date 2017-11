ÀUDIO «Octubre», l'emotiva cançó sobre els fets de l'1-O

El cantautor reusenc Fito Luri no deixa de sorprendre i aquesta vegada ho ha fet amb una emotiva cançó dedicada a l'1-O i a tot el que es va viure durant aquella jornada a Catalunya. En una piulada, el músic ha expressat que "vaig veure les mans treballades aferrades a una retxa, mans de pagesos grans, forts, vells, i bells. Mans que aguantaven les envestides de les porres".L'artista explica que "Octubre" neix d'aquí, "neix de la gent, no de les accions de partits polític, neix de la força de les persones, del respecte així mateixos, de l'amor per la terra. Octubre és un homenatge a les persones anònimes que lluiten per la llibertat".El reusenc està convençut que "Octubre és aquella paraula que ens farà sentir orgullosos com a poble, d'ara endavant".Aquesta és la lletra de la cançó que ha dedicat al dia del referèndum:"Tornarem a aixecar-nos, els somnis són immortals,tornarem a mirar-nos, amb un somriure a les manstornarem a agafar-nos, cridarem llibertat,tornarem als carrers, plens de gent, plens de cantsI quan arribi el primer dia de pau, vindré a trobar-teamb una rosa collida del camp, i el puny en l'aireens direm amb llàgrimes als ulls.Hem matat al drac, hem matat al drac, hem matat al drac... t'estimo.Tornarem a la terra tot allò que ens va donar,tornarem a les àvies, tot allò que ens van ensenyar,tornaré a la mare, el petó que em va fer en marxar,tornaré amb vosaltres, a lluitar amb clavells, i clams,I quan arribi el primer dia de pau, vindré a trobar-te,amb una rosa collida del camp, i el puny en l'aire,ens direm amb llàgrimes als ulls,hem matat al drac, hem matat al drac, hem matat al drac".

