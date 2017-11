Detingut per cometre diversos robatoris i atrinxerar-se en un pis amb un menor com a escut

Els Mossos d’Esquadra van detenir, el passat dia 18 de novembre a la nit, dos homes, de 26 anys i de nacionalitat espanyola, i una dona, de 21 i originària del Perú, tots tres veïns de Sabadell, com a presumptes autors de dos robatoris amb violència, comesos gairebé de forma simultània.Tot plegat, va arrencar a les 19 hores quan el responsable d’una cadena de supermercats va informar que uns individus van marxar sense pagar unes begudes alcohòliques, amb amenaces i intimidacions. Gairebé acte seguit, aquests mateixos autors van robar el mòbil a un menor.Els Mossos, en col·laboració amb la Policia Municipal de Sabadell, van fer una recerca per la zona i van trobar als suposats responsables. Aquests, al percebre la presència policial, va fugir, però els agents van detenir un d’ells. La noia, gràcies a un testimoni, també la van identificar en un lloc pròxim, on havia amagat el mòbil sota un vehicle.Novament, l’aportació d’un testimoni, va permetre la policia catalana localitzar la tercera persona. Estava amagat al seu pis i es va negar a obrir la porta, però un cop els agents van entrar, l’home anava armat amb un ganivet de grans dimensions i amb un nen petit a coll. La ràpida intervenció dels efectius policials, tant dels catalans com dels municipals, va permetre reduir l’individu i detenir-lo, sense que el nadó prengués mal.Els tres van passar a disposició judicial el passat dilluns i el jutge va decretar l’ingrés a presó per als dos homes i la llibertat amb càrrecs per a la dona.

