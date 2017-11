TV3 troba substitut per al programa de Núria Roca

Tot es mou és el títol del nou magazín matinal de TV3 que a partir del gener substituirà A tota pantalla. El conduirà Helena Garcia Melero, que d'aquesta manera agafarà el relleu a l'aposta de la periodista Núria Roca després del seu acomiadament. A tota pantalla era un dels programes estrella de la graella d'aquesta temporada, però els esdeveniments polítics que han tingut lloc al país des del setembre n'han alterat l'emissió fins al punt que només se n'han fet sis programes.

El nou programa s'emetrà de dilluns a divendres després d'Els matins i acabarà a les dues del migdia. L'espai vol acompanyar i entretenir els espectadors, donant veu als protagonistes del moment i tractant aquelles qüestions que toquen més de prop els ciutadans amb un to "amable i distret".



Dirigit per Irma Pina, oferirà connexions en directe, tertúlies, reportatges, entrevistes i l'anàlisi dels temes del dia. Helena Garcia Melero i Francesc Sòria estaran acompanyats d'altres cares de la cadena com Laia Ferrer, Lluís Marquina, Àngels Molina, Eloi Cordomí o Llucià Ferrer.

En el moment del comiat de Roca, TV3 va anunciar que conservaria l'essència de l'espai però fent-ne canvis. Tot es mou és, doncs, la nova aposta per l'entreteniment de la televisió pública catalana sense perdre de vista l'actualitat. Es tracta, segons el canal, d'un programa "fresc i proper", en què la presentadora, juntament amb el periodista manresà Francesc Sòria, posaran una mirada "informal i distesa" a les coses que passen i es mouen en una franja "molt viva i dinàmica".

