VÍDEO Rivera, retratat en el seu intent d'atacar l'escola catalana i els Països Catalans

Madre mía! No se veía un meneo igual desde el 5-0 de la cola de vaca de Toni Romario a Albert Alkorta. @estapassanttv3 pic.twitter.com/aizlNwkjTD — kantinu (@kantinu) 24 de noviembre de 2017

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha protagonitzat aquesta setmana una de les intervencions més sorprenents al Congrés dels Diputats intentant carregar contra els llibres de text de l'escola pública catalana. L'objectiu de Rivera ha estat, aquest cop, els Països Catalans. Des del faristol de la cambra espanyola, va ensenyar un mapa que agrupa Catalunya, el País Valencià, les Illes, la Franja, Catalunya Nord i l'Alguer, els territoris que conformen els Països Catalans.Rivera, intentant ridiculitzar aquesta entitat, la va qualificar fins i tot de "placa tectònica cultural" i de "nou colonialisme". "Això és el que s'estudia als llibres de text", va dir Rivera. Això és fals i així s'ha encarregat de demostrar-ho el perfil "Maldito Bulo" de Twitter. En primer lloc, no és un llibre de text actual: es tracta d'una enciclopèdia del Club Super3 que va editar TV3 l'any 2001 i 2002. A més, fa referència als Països Catalans com una entitat lingüística, no pas política.

