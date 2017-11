Colau té «tota la voluntat» de mantenir la congelació de tarifes del transport públic

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al ple Foto: Jordi Bes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha mostrat aquest divendres "tota la voluntat de poder congelar les tarifes" del transport públic aquest 2018 perquè aquest àmbit és "prioritari" per a la capital catalana, segons ha dit al ple en resposta a un prec del socialista Jaume Collboni, el qual li ha demanat precisament si pensa congelar-les per a l'any que ve.Colau ha explicat que vol que no augmentin les tarifes, tot i que la decisió no depèn només d'ella, ja que el sistema del transport públic que depèn de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) està participat en un 50% per la Generalitat, 25% per l'Àrea Metropolitana i un 25% per l'Ajuntament. Ha subratllat que les tarifes s'han congelat durant tres anys seguits , i que entre el 2014 i aquest any l'Ajuntament ha multiplicat l'aportació per impedir que pugin els preus: aquest any hi ha destinat 136 milions d'euros, 46 més. Ha recordat que enguany han aconseguit 10 milions extra de l'Estat, i que han tornat a reclamar-li un increment de l'aportació per al 2018 però encara no han rebut resposta.

