La resposta del govern espanyol a l'oferta de Puigdemont de fer un debat amb Rajoy

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que "sens dubte" accediria a debatre amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, des de Brussel·les sobre el futur polític de Catalunya. "Crec que ha d'haver-hi aquesta conversa. Necessitem reunions, diàleg, perquè tothom ha vist que el que està passant a Catalunya no té res a veure amb el que passa a Castella-la Manxa o La Rioja", ha valorat en una entrevista de la ràdio alemanya Deutschlandfunk

Tot i això, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha replicat poca estona després hi ho ha rebutjat. Ha dit que amb qui hauria de debatre Puigdemont és Xavier García Albiol, en tant que considera que els dos són caps de llista per a les eleccions catalanes del 21-D, el primer per Junts per Catalunya i el segon pel PP. De fet, Albiol ja havia reptat el president català a un cara a cara a Brussel·les.Per altra banda, Puigdemont ha rebutjat com s'ha aplicat l'article 155 de la Constitució i la convocatòria d'eleccions per al 21 de desembre, sobre les quals ha plantejat que si la correlació de forces partidàries i contràries de la independència són semblants a les del 2015, Rajoy ha "perdut"."Ho has provat tot i no només no has solucionat el problema, sinó que l'has empitjorat", ha retret Puigdemont, que ha reiterat que no té intenció de demanar asil a Bèlgica per la seva situació judicial.Preguntat sobre si acceptaria un sistema financer com el de Navarra i el País Basc per a Catalunya, ha considerat interessant però poc probable la proposició perquè l'Estatut del 2006 ja va ser "tombat"."Si el govern espanyol fa aquesta proposició, garanteixo que l'escoltarem, però no hi ha res sobre la taula", i ha recordat que els catalans no tenen capacitat de reformar la Constitució perquè representen una minoria de 47 diputats al Congrés, on hi ha 350 escons.

