Almenys 200 morts en un atemptat contra una mesquita a Egipte

Ja són 200 els morts i més d'un centenar els ferits en l'atemptat amb bomba contra una mesquita a la província del nord del Sinaí (Egipte), seguit de dos atacs amb armes lleugeres, primer contra els supervivents i després contra les ambulàncies que els traslladaven, segons ha confirmat la televisió estatal, en el que ja es tracta d'un dels atemptats més sagnants de la història recent d'Egipte.L'atac ha tingut lloc a la mesquita d'Al Rawdah. Segons diversos testimonis recollits per mitjans locals, un grup d'homes armats ha obert foc indiscriminat en ple sermó després de baixar de quatre vehicles tot terreny i detonar un potent explosiu. La zona és un escenari habitual d'atacs perpetrats per milícies i grups armats de la regió.Minuts més tard, fonts del Ministeri de Salut egipci han confirmat al diari Asharq Al Awsat un segon atac contra les prop de 30 ambulàncies desplegades fins al lloc dels fets per transportar els ferits a l'hospital. El veïnat ha reaccionat posant a disposició els seus vehicles personals per fer les tasques de trasllat cap als centres sanitaris més propers.Des de fa almenys 3 anys hi ha instal·lada a la zona una branca de l'Estat Islàmic, que ha protagonitzat nombrosos conflictes armats amb les forces de seguretat egípcies i ja han comportat centenars de policies i soldats morts. El president del país, Abdelfatá al Sisi, ha reunit un comitè de seguretat d'Estat i ha declarat tres dies de dol oficial.

