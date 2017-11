Barcelona exigeix explicacions al govern espanyol sobre l'imam de Ripoll

El ple de l'Ajuntament de Barcelona. Foto: Jordi Bes

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres exigir explicacions al govern espanyol per aclarir la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty , presumpte cervell de la cèl·lula jihadista que va atemptar a Barcelona i Cambrils. La proposta, que ha presentat el Grup Demòcrata –la marca del PDECat al consistori-, demana que sigui la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, qui faciliti les explicacions, i responsabilitats polítiques a l'executiu de Mariano Rajoy per "la incapacitat manifesta" per evitar els atemptats.El text ha prosperat amb el suport del PDECat i ERC; l'abstenció de BComú, del PSC, la CUP, i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates), i el vot en contra de Ciutadans i el PP. El portaveu del PDECat, Jaume Ciurana, ha defensat que Barcelona "senzillament vol saber", i creu que se li deuen explicacions per "l'alarma social" que van causar els atemptats i la transparència sobre aquells fets. El republicà Jordi Coronas considera que "en qualsevol país democràtic del món el govern hauria sortit a donar totes les explicacions".El tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, considera que una de les exigències de la ciutadania era "tractar amb rigor" tot el que envolta aquells fets, i considera que la proposta "pot abonar tesis conspiratives o poc contrastades". Des de la CUP, Maria Rovira ha defensat que cal transparència, però s'ha abstingut pel reconeixement dels mèrits dels Mossos d'Esquadra. "No creixem que s'hagi d'elevar a la categoria d'herois aquells que ostenten el monopoli de la violència", ha subratllat.Carmen Andrés (PSC) ha destacat que "els únics responsables" dels atemptats van ser els terroristes, i ha criticat que només es tingui un record pels Mossos d'Esquadra. La líder de Cs, Carina Mejías, ha retret al PDECat que intenten "insuflar sospites" sense fonament, i que és una proposta "molt nacionalista" amb la finalitat de "fer un ús polític de l'atemptat per exalçar els seus patriotes". El popular Alberto Fernández Díaz ha exigit que "no facin miques la unitat contra el terrorisme amb propostes mesquines i miserables", i ha lamentat que es culpi el govern espanyol de l'atemptat per "esgarrapar un grapat de vots".En el text, es demana que s'informi a la ciutadania de les relacions entre Es Satty i el CNI, i en concret durant quin perídode de temps i a quins comandaments o responsables reportava. A més, reclama saber des de quin moment el govern espanyol fou coneixedor de l'existència d'aquest vincle i perquè "ha estat amagat fins ara". A més, es reitera l'agraïment del ple a la tasca dels Mossos d'Esquadra, i en concret al conseller Joaquim Forn, que havia estat regidor del consistori fins al juliol, i del major de la policia catalana, Josep Lluís Trapero.

