Caganers, tions i artistes, entre les cinc propostes per al cap de setmana llarg

Fira de Santa Llúcia

Avinguda de la Catedral, Barcelona.



El dissabte 25 de novembre tornava la Fira de Santa Llúcia a l'avinguda de la Catedral de Barcelona. És la fira més antiga que gira al voltant del món del pessebre i de les tradicions nadalenques, el lloc on es poden comprar arbres de Nadal, figures de pessebre, artesania i altres objectes relacionats amb les festes nadalenques. Enguany se celebra el 231è (1786-2017) aniversari, que arriba amb la reforma iniciada fa tres anys de les parades o casetes, tant pel que fa a la seva estètica com al seu nou enllumenat nadalenc, i, sobretot, amb moltes més activitats pels més menuts. Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.El dissabte 25 de novembre tornava la Fira de Santa Llúcia a l'avinguda de la Catedral de Barcelona. És la fira més antiga que gira al voltant del món del pessebre i de les tradicions nadalenques, el lloc on es poden comprar arbres de Nadal, figures de pessebre, artesania i altres objectes relacionats amb les festes nadalenques. Enguany se celebra el 231è (1786-2017) aniversari, que arriba amb la reforma iniciada fa tres anys de les parades o casetes, tant pel que fa a la seva estètica com al seu nou enllumenat nadalenc, i, sobretot, amb moltes més activitats pels més menuts.

La gran perola de blat de moro escairat a la Fira de la Puríssima de Gironella. Foto: Aida Morales.

Els caganers, protagonistes de moltes de les fires de Nadal d'arreu Foto: Mariona Batllés

L'Argentera torna a viure una de les fires de Nadal més singulars del país: la Fira del Caganer. Per unes hores, el municipi del Baix Camp dona vida als oficis del pessebre català: filadores, ceramistes, forners, el ferrer picant l'enclusa, o el mateix Sant Josep fent de fuster. Entre d'altres activitats, hi haurà titelles de Nadal, un Tió gegant, un espectacle itinerant de màgia, cantada de nadales amb la Coral de Vilanova d'Escornalbou, cantada de nadales d'arreu del món i, per acabar, xocolata calenta amb coca per a tothom. També els més petits podran gaudir durant tot el dia dels jocs gegants al carrer.La Fira de la Puríssima de Gironella és un clàssic de la gastronomia berguedana, però també l'excusa perfecta per iniciar la campanya de Nadal. Una fira d'un sol dia, que recorda les antigues tradicions gastronòmiques, però també una fira nadalenca, en què el municipi posa la primera pedra del conjunt dels actes de Nadal al Berguedà. Enguany, el blat de moro escairat tornarà a ser un dels grans protagonistes de la fira, que agafa aquest producte típic com a bandera de la gastronomia berguedana, i juga amb ell, tot fomentant els productors de qualitat.El Tió ja ha fet acte de presència a algunes d eles llars catalanes. De moment, s'alimenta bé amb mandarines, xocolata o neules per poder-se preparar per la celebrada "expulsió" de regals i llaminadures. Pel que fa al Tió, a Solsona aquest dissabte hi ha festa grossa, amb l'arribada del Mercat de Nadal d’artesania, i tot un munt d'activitats per a públic familiar relacionades amb el tió, exposició i venda de tions i bastons, concerts, visites guiades, jocs per a totes les edats, o bé activitats solidàries.La 19a edició de la Fira d'Artistes i Activitats Tradicionals de Tàrrega arriba aquests dies de festa amb un centenar d’expositors i una trentena d'activitats paral·leles, amb el predomini dels tallers de manualitats i tècniques decoratives. Durant tres dies, els visitants del municipi tindran a l'abast un ampli ventall de creació artística, disseny i artesania, amb peces úniques en pintura, dibuix, ceràmica, escultura, orfebreria, fotografia, interiorisme, forja i tèxtil, com també un espai dedicat als productes d’alimentació artesanals.

