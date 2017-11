Puigdemont titlla de «manipulació» les acusacions del PSC sobre el 155

Rotundament fals @nuriamarinlh. Qui ho va garantir? Quan? El que van garantir públicament els vostres socis del 155 va ser la seva aplicació independentment del que féssim. Prou manipular i mentir des de la connivència vergonyosa pic.twitter.com/FnxCE68PzM — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 24 de novembre de 2017

L'alcaldessa de l'Hospitalet i nou membre de l'executiva del PSOE, Núria Marín, ha afirmat que Carles Puigdemont tenia totes garanties que no s'aplicaria l'article 155 si convocava eleccions i renunciava a la DUI. El president ja l'ha desmentit en un tuit.En declaracions a El Mati de Catalunya Ràdio , Marín ha assegurat que tant ella com el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, entre d'altres, van treballar intensament per aconseguir aquestes garanties que "estaven sobre la taula" dies abans que Puigdemont descartés els comicis i ha acusat el president de "no estar dient tota la veritat" al voltant de la qüestió. Sobre les raons del president per recular tot i disposar de les garanties que exigia, Marín ha recordat que "van passar moltes coses" que Puigdemont algun dia haurà d'explicar.Puigdemont ha reaccionat irritat i ha dit que les afirmacions de Marín són "rotundament falses". I ha afegit: "Qui ho va garantir? Quan? El que van garantir públicament els vostres socis del 155 va ser la seva aplicació independentment del que féssim. Prou manipular i mentir des de la connivència vergonyosa".

