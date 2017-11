​Save the Children alerta que la violència masclista deixa danys «irreparables» en els fills

Una dona camina amb dos nens pel carrer Foto: Europa Press

Save the Children ha alertat que la violència masclista deixa danys psicològics "moltes vegades irreparables" en els menors que conviuen amb l'agressor de les seves mares, encara que no hagin estat agredits directament, i ha demanat legislar per eradicar la violència contra la infància.Aquesta normativa hauria de contemplar, entre altres mesures, la suspensió de la custòdia compartida i del règim de visites en tots els casos en els quals el menor hagi presenciat o sofert violència de gènere, ha defensat en un comunicat aquest divendres, amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Masclista d'aquest dissabte.La responsable de polítiques d'infància de l'entitat a Catalunya, Emilie Rivas, ha cridat al fet que la seguretat del menor prevalgui quan s'estableixin mesures de protecció: "Els nens no són prioritat dels pares maltractadors, ni tenen les mateixes necessitats de les seves mares", ha explicat."Encara no es té suficientment en compte el que suposa per a un menor conviure amb un pare maltractador", ha reflexionat, ja que el 2016, poc més del 6% de les mesures de protecció van servir per suspendre el règim de visites, i l'eliminació de la guarda i custòdia només es va aplicar en el 9% dels casos en tot l'Estat.Encara que la Llei d'infància i adolescència estatal considera els menors com a víctimes de la violència de gènere des del 2015 --i la catalana, des del 2010--, ha qualificat d'insuficients les mesures de protecció per als menors.Lucía, que va patir maltractament psicològic a les mans de la seva exparella, ha explicat que aquest es va tornar violent i controlador quan va perdre el seu treball, i la insultava davant la seva filla, que ara té deu anys, i va estar plorant durant dos mesos al col·legi perquè volia tornar a casa per protegir-la i "estar amb ella"."S'ha tornat una nena espantadissa, té l'autoestima molt baixa i porta temps anant a un psicòleg per aquest motiu", ha explicat la mare.L'entitat ha defensat la "urgent necessitat" d'una Llei integral contra totes les formes de violència contra la infància, i que inclogui la de gènere, que el 2017 ha deixat a Catalunya cinc nens orfes per l'assassinat de les seves mares i una nena morta a les mans de l'agressor de la seva mare, segons dades dels Mossos d'Esquadra.

