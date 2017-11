Es presenta «Perseguits i salvats», testimoni dels refugiats jueus que van travessar el Pirineu

Paquita Sitzer i Pilar Rahola, a l'acte de presentació del documental «Perseguits i salvats» Foto: La Xarxa

Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida, a l'acte de presentació del documental «Perseguits i salvats» Foto: La Xarxa

Aquest dijous s'ha presentat el documental Perseguits i salvats a l’auditori Meyer del MACBA, en un acte intens i emotiu que ha comptat amb la presència d'alguns dels protagonistes del film, com Paquita Setzer, testimonis directes de l'horror. El film rememora els pas d'uns deu mil jueus que van arribar a Catalunya creuant el Pirineu de Lleida. Fugien de la persecució nazi, del col·laboracionisme francès i d'una de les èpoques més fosques de la humanitat. El documental i l'acte en si mateix constitueixen un toc d'alerta davant la reaparició cada vegada mes alarmant de l'antisemitisme a Europa.A l'acte de presentació de la peça, que es val del testimoni directe de supervivents i els seus descendents i que ha estat produïda per La Xarxa i la Diputació de Lleida , hi han assistit Francesc Pena, conseller delegat de la Xarxa; Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida; i Daniel i Jaume Serra, directors del documental. Després de la presentació inicial i de la projecció, la supervivent de la fugida Paquita Sitzer ha estat entrevistada per Pilar Rahola. Sitzer, de 80 anys, ha estat acompanyada per familiars directes d'ella i d'altres supervivents.Sitzer també s'ha mostrat esperançada i ha subratllat que tota la gent que va travessar el Pirineu va ser "la generació que no hauria d'haver existit", perquè el nazisme "volia exterminar la generació anterior, i ara aquesta generació es aquí i els nazis van ser derrotats", ha reblat. Perseguits i salvats, que reuneix tres generacions als principals escenaris d’aquella travessa, es podrà veure dissabte 25 de novembre a les televisions locals, a Movistar+ i al web de La Xarxa.Perseguits i salvats es val de testimonis reals, que ara reviuen el trànsit que van fer a la recerca de la llibertat. És el cas de Paquita Sitzer, que només tenia cinc anys quan va deixar França i va arribar a Catalunya amb la seva família. Al documental, Sitzer visita els paratges que els van acollir en companyia de la seva filla, Elizabeth Lissman. Un exercici de memòria al qual se li sumen fills i néts d’altres exiliats. Tots ells prenen consciència estan vius gràcies a aquella lluita que van emprendre els seus avantpassats, en unes condicions de supervivència extrema.La duresa dels fets reviscuts té, però, un contrapunt positiu: la solidaritat que els veïns de les comarques pirinenques van demostrar als refugiats aleshores. Una xarxa d'humanitat que batega amb força al llarg del temps. En aquest sentit, els testimonis de l'obra documental coincideixen en el fet que moltes famílies jueves van aconseguir salvar la vida gràcies a la col·laboració i l’empara de ciutadans anònims de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya i Val d'Aran.El documental aprofita el projecte que la Diputació de Lleida va posar en marxa l'any 2015 per recuperar les rutes d’evasió dels refugiats jueus pel Pirineu lleidatà durant la Segona Guerra Mundial. Més enllà de la seva dimensió turística i cultural, es tracta d'una iniciativa local amb projecció internacional que vol rescatar la memòria històrica i reconèixer la solidaritat entre el poble jueu i el català.

