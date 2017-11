Mundó: «La meva filla va fer ahir nou anys i no vaig poder-la omplir de petons»

Ahir va ser un dia trist, la meva filla va fer 9 anys i no vaig poder-la omplir de petons ni fer-li una abraçada ben forta ❤ — Carles Mundó (@CarlesMundo) 24 de novembre de 2017

El conseller de Justícia, Carles Mundó, continua a la presó amb els altres consellers del Govern. Podria sortir aviat, si prospera el recurs que ha enviat a l'Audiència Nacional, on demana quedar lliure al·legant que el Govern no va seguir actuant després de l'aprovació de l'article 155.De moment, però, continua engarjolat, en una experiència que està resultat molt dura, tal com va explicar ell mateix en una carta a NacióDigital: “Des d’un punt de vista personal, estar a la presó és un preu molt alt, però alhora és l’evidència d’un estat incapaç de respondre amb altres arguments”.Mundó ha fet pública la seva tristesa aquest divendres, en un tuit molt emotiu que ha dictat. El conseller ha recordat que ahir va ser l'aniversari de la seva filla i que no ho va poder celebrar amb ella: “Ahir va ser un dia trist, la meva filla va fer 9 anys i no vaig poder-la omplir de petons ni fer-li una abraçada ben forta”.

