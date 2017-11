Bankia celebra el trasllat de Caixabank i el Banc Sabadell fora de Catalunya

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha traslladat el "compromís absolut" de l'entitat amb el País Valencià, on té la seu social, i ha valorat com a "gran notícia" per al territori el trasllat de la seu social de bancs catalans com el Sabadell o CaixaBank, encara que ha recordat en to distès que "l'únic (banc) valencià de naixement és Bankia".

Goirigolzarri ha parlat del trasllat de les seus socials dels dos grans bancs catalans com a exemples del "dinamisme" de l'economia valenciana durant la seva intervenció inaugural en l'acte de presentació de les previsions econòmiques de la Fundació de les Caixes d'Estalvis (Funcas), celebrat aquest dijous a la seu de Bankia a València.

El president de l'entitat ha assegurat que l'arribada de les seus socials dels bancs catalans és també una bona notícia per a Bankia. "M'heu sentit dir que Bankia era l'únic banc valencià, ara hi ha uns altres. És una gran notícia per a la Comunitat Valenciana, però també és bona per a Bankia", ha asseverat en aquest punt.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha recalcat que "és evident" que Bankia és el principal banc valencià, per la qual cosa ha agraït al seu titular el seu "afecte" per la regió. L'entitat ha aconseguit, al seu judici, un procés que ha seguit el territori: "Recuperar el seu prestigi i reputació i generar confiança" en el que veu un "camí paral·lel".

