Irene Solà guanya el Premi Documenta amb la novel·la «Els dics»

Irene Solà, en una imatge d'arxiu Foto: Henning Kreitel

L'obra Els dics, d'Irene Solà, és el guanyador del Premi Documenta 2017, tal com ha anunciat en un comunicat L'Altra Editorial. El jurat, format per Pau Vidal, Marina Espasa, Jesús Cartañà, Èric del Arco i Eugènia Broggi, i reunit a Barcelona el dia 23 de novembre de 2017, ha valorat "la intenció literària, la voluntat experimentadora i el gruix del món dels personatges que caracteritza". La novel·la, que es desplega a batzegades, "capta l’essència poètica del món rural i la combina encertadament amb flaixos de vida urbana".Pel que fa a les possibles tendències generals i generacionals derivades de la lectura de tots els manuscrits presentats, el jurat vol destacar "la proliferació d’històries distòpiques i de ciència-ficció en les quals el poder de la tecnologia aplicada a les relacions sentimentals és predominant". Els dics d'Irene Solà es publicarà el mes de març del 2018.Irene Solà (Osona, 1990) és escriptora i artista. Ha exposat i llegit la seva obra al CCCB, a la Whitechapel Gallery (Londres), al Bòlit (Girona), al Quick Time Festival (Reykjavík), al Festival Internacional de Poesia de Sant Cugat, al LadyFest Barcelona, i a la IX Edició del Festival Literari Tocats de Lletra (Manresa), entre altres. Ha rebut les ajudes a la creació literària del Departament de Cultura de la Generalitat 2016, la Beca Art Jove 2015, la Beca Ciutat de Vic a la Creació Artística 2013 i el Premi de Poesia Amadeu Oller 2012.Solà també ha estat comissària de l’exposició Creure en 10 coses impossibles abans d’esmorzar per a H. Associació per a les Arts Contemporànies, i ha editat l’artzine Vols Russos. Ha estudiat la Llicenciatura de Belles Arts a la Universitat de Barcelona i a la Listaháskóli Íslands (Islàndia), i té un màster de Literatura, Cinema i Cultura Visual per la Universitat de Sussex. Ha publicat el poemari Bèstia (Galerada) i actualment viu i treballa a Londres.

