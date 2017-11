Panoràmic, un festival «únic» que explora la relació entre cinema i fotografia

Imatge de la inauguració oficial del festival Panoramic a Granollers Foto: Toni Torrillas

"Hi ha festivals que uneixen el cinema a tota mena de coses, però encara no hi havia un festival que posés el focus en la relació més primordial de totes: el cinema i la fotografia". Així ho expressa Joan Fontcuberta , una de les figures clau per entendre la fotografia de la modernitat, i un dels impulsors de la primera edició del Panoràmic Granollers , un cicle que vol fomentar la recerca, la divulgació i la promoció de la fotografia a través del cinema i que es podrà veure a les instal·lacions de Roca Umbert fins al 26 de novembre. David Lynch, Alan Berliner o els estralls de la moda, són alguns dels destacats del festival."Granollers és una ciutat històricament inquieta en el món cultural i pionera en el món audiovisual", com subratlla l'alcalde Josep Mayoral en la presentació oficial del festival, aquest dijous. El certamen ha establert la seu a Roca Umbert – Fàbrica de les Arts, "un equipament que té la cultura com a element essencial" i que ja fa uns anys que té a Joan Fontcuberta com a artista resident. "Hi he trobat una atmosfera de treball molt estimulant: una fàbrica de creació amb la imatge coma a pal de paller", afirma l'assagista i fotògraf.Com els mateixos creadors expliquen, l'esdeveniment vol abraçar el món de la imatge des d'una òptica singular i inèdita. D'una banda, explora la relació entre els llenguatges audiovisuals per excel·lència, el cinema i la fotografia; i per l’altra, obre les portes a nous camins molt més experimentals i innovadors a través de les noves narratives audiovisuals i les noves tecnologies. Els responsables del certamen també volen oferir un context on les noves dinàmiques vinculades al món audiovisual més contemporani tinguin un espai d’exhibició compartit i continuat.El Film Still ("imatge fixa") serà el focus sobre el qual girarà la primera edició del festival. La idea, desenvolupada pels responsables de programació de la secció cinematogràfica –Joana Hurtado, Fèlix Pérez-Hita i Andrés Hispano–, s’inspira en l’obra Untitled Film Stills de l’artista nord-americana Cindy Sherman, i explorarà l’impacte que aquesta ha tingut sobre la producció fotogràfica, i com la fotografia ha influït en el cinema. Paral·lelament, el programa La Tèrmica LAB impulsa la part més experimental del cicle, convidant als artistes audiovisuals a què explorin nous camins expressius a través d’eines digitals com poden ser els webdocs interactius, els gifs animats, el vídeo, el mapping, o la realitat virtual.El resultat d’aquest programa s’exhibirà públicament A La Tèrmica de Roca Umbert, un espai singular i de gran interès museístic i històric, entre els dies 23 i 26 de novembre, posant en diàleg el patrimoni industrial amb l’art més avançat i innovador dels artistes d’avui. Una altra de les activitats del festival és una exposició fotogràfica inèdita sobre els rodatges de les pel·lícules del cineasta català Albert Serra. La mostra recollirà el treball fotogràfic que Román Yñán ha realitzat al llarg del temps sobre les pel·lícules de Serra. L'11 de desembre, el cineasta i Yñán faran una conferència a l’Espai d’Arts al voltant de l’exposició.Panoràmic neix de la iniciativa d'Albert Gusi i Fidel Balaguer de Grisart, empresa especialitzada en el món de la imatge. La direcció del festival va a càrrec de Jesús Vilamajó, actual codirector del festival Embarrat de Creació Contemporània, director de l’espai Full Contact i un dels màxims responsables del festival internacional de fotografia SCAN Tarragona. Panoràmic compta amb el patrocini de l’Ajuntament de Granollers, Roca Umbert - Fàbrica de les arts, i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i amb la col·laboració de la Fundació Lluís Coromina, l’Associació Cultural Cineclub de Granollers i la VOTV.

