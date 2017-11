Colau retira per segona vegada del ple l'aprovació de la funerària pública

Gerardo Pisarello i Ada Colau. Foto: Jordi Bes

L'aprovació de la funerària pública, la gran aposta del govern d'Ada Colau per rebaixar els preus dels enterraments , ha caigut del ple per segon cop. Colau l'ha retirat abans del debat per la manca de suports a l'oposició, com ja va fer en el ple de l'abril –el PSC llavors estava al govern-, però el regidor de Presidència, Eloi Badia, s'ha mostrat confiat en el fet que aviat es pugui tirar endavant, perquè les converses els fan ser "optimistes", segons ha afirmat. "Ens agradaria poder començar aquest 2018 amb la posada en marxa d'una funerària pública", ha ressaltat. Des del PDECat, Sònia Recasens ha tornat a dubtar que serveixi per intervenir en el mercat amb només quatre o sis sales de vetlla.Badia ha emmarcat ara en el context polític el rebuig de l'oposició a donar-hi suport. Segons el regidor de BComú, els darrers dos plens ordinaris han estat "complicats", ja que han estat marcats pel procés independentista, i ara s'està en precampanya electoral dels comicis catalans del 21 de desembre. En tot cas, del ple també ha caigut de l'ordre del dia per segona vegada una operació vinculada a la creació de la funerària, i és la venda del 15% de Serveis Funeraris de Barcelona (SFB) que encara manté l'Ajuntament.Aquests punts vinculats a la funerària pública no són els únics que ha hagut de retirar Colau. També ho ha hagut de fer amb el nomenament d'Eloi Badia com el nou president de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), la principal empresa de l'Ajuntament, i gestiona la grua, els aparcaments i el Zoo, entre altres. Aquest punt s'havia de tractar per substituir el socialista Jaume Collboni al capdavant de la companyia després del trencament del pacte de govern Malgrat que hagi caigut la funerària, en el ple han prosperat novetats en aquest àmbit, amb l'aprovació de la modificació de les ordenances de cementiris i la dels serveis funeraris. Només el PP no hi ha estat a favor, votant en contra de la primera i amb una abstenció a la segona. El govern de Colau i el Grup Demòcrata –el PDECat- han arribat a un acord sobre aquestes ordenances, amb la qual es regulen els enterraments gratuïts i bonificats per a les persones amb menys recursos perquè més ciutadans s'hi acullin.Per accedir a serveis amb preus rebaixats, s'utilitzarà com a indicador l'índex de renda suficient de Catalunya. El servei serà gratuït si és igual o inferior al 0,66 de l'índex. Si s'arriba a l'1, es podrà accedir a una bonificació del 30%. L'accés gratuït es limitarà a les persones que morin a la ciutat de Barcelona. Si el decés s'ha produït fora però l'enterrament es produeix a la capital catalana es podrà tenir un servei bonificat.Fins ara s'utilitzava el salari mínim interprofessional i els paràmetres estaven desfasats, el que feia que moltes famílies en situació de vulnerabilitat quedessin excloses. Els nous criteris s'hauran d'aprovar ara a través d'un decret de l'Ajuntament que haurà d'entrar en vigor el gener del 2018. A més, s'obre la competència en el sector perquè s'elimina l'obligació de tenir un tanatori per operar a la capital catalana.

