«Folk per la llibertat»: el concert de la música popular en solidaritat amb els presos

Folk per la llibertat Dia: 24.11.17

Hora: 21.00 h

Preu: accés lliure – aportació voluntària

Lloc: Centre Artesà Tradicionàrius. Plaça Anna Frank, s/n. Barcelona

Organitza: Centre Artesà Tradicionàrius

Amb el suport de: ANC i Òmnium

El món de la cultura és un dels sectors que més s'estan mullant en el procés sobiranista. Des de l'inici, escriptors, actors, pintors i músics han estat protagonistes de manifestos, actes i concerts de tota mena. A banda del multitudinari concert pels presos previst el proper 2 de desembre, el Centre Artesà Tradicionàrius també s'afegeix a la causa i organitza per aquest divendres 24 de novembre un concert solidari amb més de 40 músics dels Països Catalans que porta per nom Folk per la llibertat Els músics participants i el mateix CAT han manifestat la seva "indignació" en un comunicat on titllen d'"anomalia democràtica" el tancament a presó de "vuit membres del govern legítimament escollit pel Parlament de Catalunya, dels presidents d'ANC i Òmnium, i l’estada obligada del President de la Generalitat i els altres quatre consellers del govern a Brussel·les". També denuncien la situació "vulnerable de Lluís Puig que, a banda de conseller de Cultura, és un dels nostres".Entre d'altres, l'actuació comptarà amb la participació de Pep Gimeno “Botifarra”, Miquel Gil, Francesc Ribera “Titot”, Quico el Célio i el Noi, Joan Garriga, Carles Belda, Pau Riba, Jaume Arnella, o Toni Xuclà, amb una formació musical de suport liderada per Marcel Casellas. L'acte serà conduït per Pau Benavent. El concert començarà a les 21h i l'accés és lliure, amb taquilla inversa. La recaptació es sumarà a la caixa de solidaritat promoguda per ANC i Òmnium Cultural.

