Un ferit greu al Segrià en intoxicar-se amb la caldera de casa seva

Un veí d'Almenar (el Segrià) de 76 anys ha estat trobat inconscient a casa seva després d'haver quedat intoxicat per la caldera, que feia mala combustió. La víctima va ser localitzada per la seva cunyada a l'interior de l'immoble i traslladada posteriorment a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb pronòstic greu. Des del centre hospitalari lleidatà, on va estar ingressat a l'UCI, va ser portat a un hospital de Barcelona.L'home havia anat a la localitat a collir olives, i la seva absència al camp va alertar un company seu, que va posar en avís la família. Fins al lloc dels fets, al carrer Arc Iris número 1, s'hi van desplaçar dues dotacions de Bombers i dues ambulàncies, que van estabilitzar l'home després que recuperés la consciència.

