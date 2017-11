​Atenció! Cárdenas troba a faltar el periodisme

El programa d'«Hora punta» dedicat al segrest de la farmacèutica d'Olot Foto: TVE

Havia topat amb Hora punta , el programa de Javier Cárdenas a Televisió Espanyola. Feia dies que no el veia. De tant en tant està bé tafanejar, fer el curiós per programes que ja saps que són dolents amb ganes però ves a saber si de sobte et trobaràs amb una perla imprevista, una redempció ni que sigui ocasional que valdrà la pena i que no em farà cap basarda destacar. No crec que ningú faci malament perquè sí alguna cosa. Ni un programa de tele, ni una pel·lícula, ni un quadre. No crec que ningú cuini malament pel plaer de cuinar malament i que la gent li digui que cuina malament.Ella confessava estar una mica desenganyada del periodisme, un ofici que ella diu estimar i que no es fa de la manera que li agradaria. Argumentava que el carrer s’està perdent cada vegada més, en paral·lel a la passió i el gust per explicar bé les coses. Tenia gràcia (i un cert morbo) que fes aquestes reflexions en el prime time de TVE, emissora que en els seus serveis informatius –veure Informe semanal, per exemple, equival a posar-se d’una mala hòstia colossal- ha dinamitat tots els límits de la indignitat periodística.Impressionant! Va glossar els esforços d’ell i del seu equip per explicar –el dia anterior- amb la major diligència i esperit de servei públic possible el vint-i-cinc aniversari del segrest de Maria Àngels Feliu. I és aquí quan la riallada amb va brollar de l’ànima. Se les va donar de gran periodista que troba a faltar les essències de l’ofici i que intenta injectar energia en les noves generacions que arriben per a treballar al seu costat. Mare meva quina vergonya aliena. Semblava talment una paròdia tronada de si mateix.I encara més per fer-les en una emissora que dia sí i dia també maltracta el periodisme de manera tan continuada i impune. Sembla ser que arran de les crítiques dels espectadors obtingudes al llarg dels últims mesos, la direcció de l’emissora li ha picat la cresta per haver criticat les vacunes, haver publicitat la morfopsicologia i haver acompanyat un truc de màgia amb noies lleugeres de roba. Un detall, aquest últim, que de ben segur ha après gràcies a la influència de José Luis Moreno, a qui de ben segur considera un referent i un mestre del periodisme que sembla ser que tant troba a faltar.i de cap manera ha de ser part dels continguts del programa d’una televisió pública. A mi em sembla que el linxament d’un professional mai és una bona idea, que se l’ha de deixar treballar i respectar-lo al màxim. Però també se li han d’exigir uns mínims de qualitat, honestedat i respecte per la intel·ligència de l’espectador. Hora punta és un programa de continguts tronats, abordatge esquemàtic i precari de tot el que parlen, pobresa expositiva i presentació més que millorable. És paternalista i cursi, premia els tòpics i analitza la realitat amb una mirada simplista i superficial. L’entreteniment del “passar-s’ho bé” i del “desconnectar” no té res a veure amb això.S’ha de tenir barra. I el cas de Maria Casado? Va deixar Los desayunos farta de les pressions rebudes. I ara presenta un magazine matinal. Sempre m’ha semblat una bona presentadora, que sap cuidar l’ofici i injectar-li qualitat i calidesa. Per reaccions i respostes que se li han vist en pantalla, intueixo que no se sent gaire còmoda amb el maltractament que l’emissora on treballa dispensa a un material tant sensible com la informació. Potser va dir el que va dir com a toc d’atenció als seus caps, però em temo que li va sortir sense ser gaire conscient d’on era. Malgrat tot, tal vegada TVE podria aprofitar per prendre nota.

