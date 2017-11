VÍDEO El «Black Friday» de Rufián irrita Tardà

Joan Tardà ja en té prou amb els objectes que hi ha per casa. Gabriel Rufián s'ha aficionat a portar attrezzo al Congrés per reforçar els seus arguments. És l'hilarant gag del Polònia , que es va poder veure aquest dijous a TV3.Tardà li recrimina a Rufián que tingui a casa objectes com manilles, una impressora, una merda, unes tetes i diverses disfresses, i li diu que té el síndrome de Diògenes. El jove diputat republicà li contesta que és la política moderna i que ho necessita tot per denunciar-ho al Congrés.Tot plegat, provoca que Tarda, amb tant d'enrenou, no trobi el seu gat. El “Borbó”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)