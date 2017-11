Unió de Pagesos ​denuncia una davallada «considerable» dels preus de l'avellana i l'ametlla

Unió de Pagesos (UP) ha denunciat aquest dijous una davallada considerable en els preus de la fruita seca com l'avellana i l'ametlla en l'actual campanya respecte a les anteriors. En el cas de l'avellana, el sindicat atribueix les causes de l'increment del preu a una millor collita a Turquia i a una demanda més restringida per part de la indústria. Segons el sindicat, la davallada del preu de l'avellana ha estat del 33% des del setembre del 2016 i del 38% des del gener del 2016 fins ara. En aquest sentit, UP alerta que els preus de l'avellana ja se situen per sota els costos de producció, concretament per sota de dos euros la lliura, segons les tipologies i explotacions.

La baixada de preu de l'avellana per sota de dos euros la lliura s'ha produït des del setembre del 2016 fins ara, que ha arribat a 1,45 euros la lliura la varietat negreta, la de més qualitat, la setmana del 20 de novembre, segons indica el sindicat.Pel que fa a l'ametlla, el descens del preu registrat des de fa gairebé dos anys s'ha agreujat pels efectes d'una collita rècord dels Estats Units. El sindicat apunta que les cotitzacions de la Llotja de Reus se situen entre 0,25 i 0,50 euros el quilo, per sota de les de la Llotja de Múrcia i destaca que, des del gener del 2016 fins ara, la davallada de preu cotitzat per la Llotja de Reus ha estat del 43%. En aquesta llotja, el 20 de novembre, el preu de l'ametlla comuna se situa a 4 euros el quilo de gra, el de la llargueta en 4,63 euros, el de la marcona en 4,80 euros, i el de l'ecològica en 5,98 euros.Per al sindicat, tot i aquesta collita abundant dels Estats Units que dificulta la recuperació dels preus en l'àmbit internacional, la cotització de l'ametlla a Catalunya no hauria de reduir-se més, ja que la demanda d'aquesta fruita seca continua sent molt elevada i els productors nord-americans no poden assumir preus per sota dels 3,5 euros el quilo de gra, segons es desprèn d'estudis realitzats per la Universitat de Califòrnia.D'altra banda, Unió de Pagesos proposarà al Departament d'Agricultura modificar els criteris acordats per a l'elaboració de preus de referència de l'avellana i l'ametlla que recullen les dades de l'Observatori de preus, tenint en compte que en plena campanya de comercialització de la fruita seca i en els mesos en què es produeixen més operacions, els preus publicats per l'Observatori són mínims, i per al sindicat, algunes vegades "distorsionats".En aquest sentit, el sindicat valora negativament el funcionament de l'Observatori de preus i aposta per rectificar "de manera urgent" la metodologia de l'elaboració. També recorda que el 21 de novembre només havia publicat dos preus de referència d'ametlla, un preu de dues categories diferents de les vuit existents, i que des de començament de juny fins a mig novembre només han sortit publicats dos preus d'ametlla i nou d'avellana.D'altra banda, el fet que des de fa mesos s'apunta a una baixada de la demanda d'avellana per part de la indústria a causa de la gran volatilitat dels preus, "no té cap raó de ser" pel sindicat, "tenint en compte el llarg període dels baixos preus registrats per a la pagesia". El sindicat considera que aquesta situació "reforça l'argument que hi ha d'haver algun canvi que acosti més a l'estabilitat i a la transparència de preus".

