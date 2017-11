TV3 exigeix a «El País» que rectifiqui un article contra la cadena

La presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, i el director de TV3, Vicent Sanchis, al Parlament Foto: ACN

Televisió de Catalunya desmenteix l'article "Una semana en la burbuja de TV3" i demana rectificació a @el_pais: https://t.co/H6sEqZwS1f — CCMA (@CCMA_cat) November 23, 2017

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha exigit a El País que faci pública una rectificació en tres dies de l'article "Una semana en la burbuja de TV3", una anàlisi de la programació de la cadena pública catalana durant una setmana en què el periodista Íñigo Martínez acusava la cadena de manipulació reiterada.El director de TV3, Vicent Sanchis, va enviar una carta al responsable del diari el 17 de novembre argumentant que l'article explicava fets "inexactes" i que havia causat perjudicis a l'entitat. És per això que en v demanar una rectificació que encara no s'ha produït.Les qüestions més polèmiques que reflectia l'article són, segons la missiva, el tractament de la vaga general de dimecres 8 de novembre, la presència de "menors polititzats" al programa informatiu InfoK, la denúncia contra vuit professors de la Seu d'Urgell per "incitació a l'odi", el tractament de la informació econòmica als Telenotícies, els arguments de Carme Forcadell davant del Tribunal Suprem, un suposat poc tractament de les qüestions d'Espanya i la presència de Ciutadans i els partits espanyols a la cadena.Les afirmacions fetes a l'article sobre aquestes qüestions són refutades per Sanchis, que adjunta a la carta una rectificació que El País no ha publicat.

