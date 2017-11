Puigdemont carrega contra Rivera per atorgar el «Premi Porres de l'Any» als policies de l'1-O

Los pacifistas a prisión y los violentos condecorados. Lo podrían llamar Premio Porras del Año. A los marqueses del 155 les está quedando un retrato bonito de España https://t.co/f2ebKoA0w9 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 23 de novembre de 2017

Carles Puigdemont sempre ha estat un usuari actiu a les xarxes socials. Des que està a Brussel·les, però, el president s'expressa amb més contundència que mai a través de Twitter. Dard rere dard, construeix un discurs clar i contundent que, generalment, té els defensors de l'article 155 com a objectiu principal. El darrer en rebre ha estat Ciutadans.En una piulada escrita en castellà, Puigdemont carregat contra Albert Rivera i els seus companys de partit per haver demanat medalles per als agents de la policia espanyola que van participar en l'operatiu de l'1-O. "Els pacifistes a presó i els violents condecorats", etziba el cap de l'executiu català, qui amb ironia afegeix que, als reconeixements, se'ls podria anomenar "Premi Porres de l'Any". "Als marquesos del 155 els hi està quedant un retrat bonic d'Espanya", conclou.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)