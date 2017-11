Ramon Rovira, nou director de RAC1

El Grup Godó ha nomenat el periodista Ramon Rovira nou director general audiovisual del grup en substitució de Xavier de Pol. Rovira, que ocupava des del 2007 la direcció de comunicació i relacions institucionals del Banc Sabadell, serà assumirà també la direcció de RAC1, després que Eduard Pujol abandonés el càrrec per presentar-se a les eleccions del 21-D amb Junts per Catalunya Rovira té experiència en ràdio i televisió i ha dut a terme la seva carrera periodística més rellevant a Catalunya Ràdio i TV3. L'any 2007 va entrar al Banc Sabadell com a director del gabinet de presidència i comunicació i l'any 2010 va ocupar la subdirecció general del banc.

