200 dones són violades cada dia a la Unió Europea

Es poden concloure moltes dades però fixem-nos en una que desmenteixi el propi titular de la notícia?: L'índex de violacions per 100.000 habitants és:

62 a Anglaterra i Gales

56 a Suècia

54 a Islàndia

...

...

3 a Espanya

1 a Sèrbia i Montenegro

1 a Grècia.

Les violacions, que només les poden fer els homes però ho fan contra homes i dones, son delictes. Ho fan delinqüents. Però no te res a veure amb masclisme. Ni les que fan gais contra altres homes ni les que fan heteros contra dones. Hi ha moltes formes de demostrar-ho. Ara només usaré aquesta: fixeu-vos quins països son els que hi ha més violacions i quins països son els menys masclistes. Entre els 6 primers països més avançats en eliminar el masclisme des de fa dècades, hi han els tres primers de la llista (els que hi ha més violacions) i entre els més masclistes de la UE hi ha els 3 últims (els que n'hi ha menys).