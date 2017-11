Un exjugador del Madrid, condemnat a nou anys de presó per una violació en grup

Robinho, amb la samarreta de l'AC Milan. Foto: Europa Press

L'exfutbolista del Reial Madrid Robinho ha estat condemnat a nou anys de presó. La justícia italiana considera que va participar en una violació en grup a una noia jove en una discoteca de Milà el gener del 2013. Així ho apunta el diari italià La Stampa , que afegeix que, a part del jugador, a l'agressió també hi van participar cinc persones més.Els fets van tenir lloc mentre Robinho jugava al conjunt de San Siro. El 2014 va córrer la notícia que la secció penal del Tribunal de la ciutat italiana havia obert una causa per investigar-ho. El brasiler ho va negar en rodó. Des de l'any passat jugava a l'Atlético Mineiro, al Brasil, després de passar per grans clubs com el Reial Madrid -on hi va jugar tres temporades- o el Manchester United, entre d'altres.Aquest, però, no és l'únic capítol de Robinho amb la justícia. El 2009, quan jugava a la Premier League, la policia va investigar-lo per una presumpta violació en una discoteca de Leeds. Va ser interrogat i va ser posar en llibertat sota fiança. Aleshores, el jugador també va negar les acusacions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)