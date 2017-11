​VÍDEO en DIRECTE Primer ple de Barcelona després del trencament de Colau amb el PSC

En el ple de Barcelona d'aquest divendres (10h) es visualitzarà que el PSC ha passat a fer d'oposició a Ada Colau després del trencament del govern pel suport socialista a l'article 155 . El PSC proposa amb una proposició crear una comissió d'estudi que valori la situació econòmica de la ciutat i l'aplicació del pla d'allotjaments turístics (PEUAT) per analitzar si és necessari modificar la normativa, aprovada al gener quan, precisament, el els socialistes formaven part del govern de Colau. Al centre de la capital catalana el PEUAT obliga al decreixement turístic.La sessió aprovarà novetats en l'àmbit funerari. El govern de Colau i el Grup Demòcrata –la marca del PDECat a l'Ajuntament- han arribat a un acord per impulsar la modificació de les ordenances de cementiris i serveis funeraris a Barcelona. El pacte suposa regular l'accés als enterraments gratuïts i bonificats per a les persones amb menys recursos, i obrir la competència en el sector. En la sessió també es certificarà la incapacitat de Colau de tirar endavant la seva voluntat de crear una funerària pública , un punt que ja va retirar del ple l'abril passat per manca de suports i que avui ha tornat a retirar de l'ordre del dia a última hora.Amb la modificació de les ordenances, es regularà l'accés als serveis gratuïts i bonificats amb l'objectiu que més ciutadans s'hi puguin acollir. Segons la portaveu adjunta del PDECat, Sònia Recasens, s'utilitzarà com a indicador l'índex de renda suficient de Catalunya. El servei serà gratuït si és igual o inferior al 0,66 de l'índex. Si s'arriba a l'1, es podrà accedir a una bonificació del 30%.L'accés gratuït es limitarà a les persones que morin a la ciutat de Barcelona. Si el decés s'ha produït fora però l'enterrament es produeix a la capital catalana es podrà tenir un servei bonificat. Fins ara s'utilitzava el salari mínim interprofessional i els paràmetres estaven desfasats, el que feia que moltes famílies en situació de vulnerabilitat quedessin excloses. Els nous criteris s'hauran d'aprovar a través d'un decret de l'Ajuntament que haurà d'entrar en vigor el gener del 2018.L'oposició rebutjarà la creació de la funerària municipal i la venda del 15% de participació que l'Ajuntament conserva a Serveis Funeraris. Segons Recasens, el projecte manté encara la intenció de sortir només amb quatre o sis sales de vetlla a Montjuïc, insuficient per influir en el mercat i aconseguir una rebaixa dels preus del servei funerari. També Cs i el PP han anunciat que votaran en contra. ERC manté ara per ara la mateixa posició contrària que la resta i ha demanat a BComú que retiri aquest punt de l'ordre del dia per seguir negociant.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)