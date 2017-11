​Ocupar «narcopisos», el darrer recurs dels veïns del Raval: «No ens queda altra opció»

Una veïna justifica ocupar per "la impotència de veure els teus fills cada dia i trobar les agulles"

El combat contra els "narcopisos" del Raval de Barcelona ha entrat en una nova divisió. Els veïns s'han cansat de tenir els narcotraficants actuant amb impunitat i fent-se els amos dels edificis i el carrer, i han decidit passar a l'acció directa. Han optat per "alliberar" tres immobles que ocupen els traficants de droga. Són els mateixos veïns que estan farts d'aquesta activitat els que ha passat a ocupar-los per erradicar-la. Una de les entrades l'han fet a un pis cedit a la Generalitat, cosa que ha permès constatar que no és un fet aïllat que els "narcos" ocupin habitatges públics –o que gestiona l'administració- per comerciar amb droga: n'hi ha tres més de l'Ajuntament que funcionen com a "narcopis".En pocs dies els veïns ja s'han fet seus un pis i dos baixos a pocs metres de distància, als carrers Riereta i Vistalegre, no gaire lluny de la Rambla del Raval, i asseguren que no pensen parar quan els sorgeixin noves oportunitats. Fins ara s'havien limitat majoritàriament a la denúncia pública amb cassolades , a contribuir al tapiat d'espais on la policia havia actuat contra els "narcos" o mantenir-los a ratlla perquè no recuperessin els habitatges, però ara són ells mateixos els que ocupen per evitar que hi tornin. "No ens queda altra opció", assegura l'Ángel, de la plataforma veïnal Acció Raval, i resident de sempre al barri.La pràctica ha dividit el Raval entre partidaris i detractors de recórrer a aquesta iniciativa. La Maria, a qui anomenem així perquè vol evitar ser reconeguda, viu al carrer Vistalegre, i el seu relat mostra com de tips n'estan. "Cada dia ens aixecàvem amb agulles de les de punxar-se droga, pixades, cagarades i gent drogada tirada per terra a l'escala", explica, i això en un edifici on viuen famílies amb fills petits. Remarca que "un nen és innocent" i que mai se sap si pot acabar tocant una agulla que li pot transmetre una malaltia.I aquest ha estat un dels motius que els ha fet passar a l'acció directa. "La impotència de veure els teus fills cada dia, sortir i trobar les agulles allà", insisteix. En el número 4 del carrer Vistalegre hi ha el pis que han ocupat als veïns, mentre que els baixos estan al número 9 de la mateixa via i al 3 de Riereta: han repartit els tres espais entre una dona necessitada amb dos fills menors, uns estudiants i uns altres joves. Els Mossos d'Esquadra no han rebut cap denúncia per les noves ocupacions. El veïnat, per la seva banda, ha notat el canvi. Mari Carmen Costa respira més alleugerida des que no hi ha "narcos" a sota de casa. "Ho prefereixo així i no pas el d'abans. Tenim una tranquil·litat immensa", subratlla.

La Mar pinta el seu nou habitatge, on abans s'hi traficava amb droga. Foto: Adrià Costa

Els veïns mobilitzats del carrer Roig refusen les ocupacions perquè suposen "un risc evident per la seguretat"

En un dels espais ocupats hi viu de moment la Mar, de 28 anys i d'origen mexicà. Va venir a Barcelona ja fa nou anys per estudiar i també empesa per la necessitat d'allunyar-se del narcotràfic que tenalla Mèxic. Considera que el que fan "no és il·legal", sinó que "s'alliberen espais" de la droga per a gaudi del barri. I l'Ángel, d'Acció Raval, indica que s'han proposat "recuperar el barri". Creu que hi ha interès per deixar-lo degradar i així gentrificar-lo, o sigui que els veïns hagin de marxar perquè guanya atractiu i augmenten els preus . "Si he de marxar d'aquest barri, ho faré lluitant. Tampoc tenim on anar", incideix. Al carrer d'en Roig, per sobre de la Rambla del Raval, els veïns mobilitzats contra els "narcopisos" també es confessen més tranquils després que el 20 d'octubre la policia clausurés dos habitatges del número 22 i detingués dos presumptes "narcos" . Allà els residents han ajudat l'Ajuntament a tapiar gairebé tots els immobles de l'edifici i vigilen que no hi torni ningú, però no han anat més enllà. Ara s'han posicionat en contra de les ocupacions veïnals. "Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana ens han dit que no caiguem en això perquè un es posa en un problema a la llarga", relata en Carlos, que fa de portaveu dels residents al carrer d'en Roig i Picalquers.Amb un comunicat, van advertir fa dues setmanes que no donaven suport a cap tipus d'actuació "que incompleixi la legalitat vigent per transmetre un missatge pretesament reivindicatiu". En la seva opinió, el mateix es pot fer arribar a la societat "per canals més efectius i que freguin menys amb situacions que es poden tornar atemptatòries contra la convivència veïnal en el seu conjunt". En Carlos creu que les ocupacions "antinarcos" representen "un risc evident per la seguretat", i més quan en un dels espais hi ha una mare amb dos fills. "Ens sembla altament irresponsable", defensa.L'Ajuntament està desenvolupant un pla de xoc específic i integral des de mitjans d'any per "reforçar" les actuacions al Raval en resposta al tràfic i consum de drogues. I recorda que, des de principis d'any, la Urbana i els Mossos mantenen dispositius de seguretat a la zona, han realitzat 28 entrades en diferents pisos del barri i han detingut 35 persones relacionades amb la venda d'estupefaents. Al consistori no entren a valorar les ocupacions veïnals, més enllà de desvincular-se'n. "En cap cas, com a Ajuntament, tenim res a veure amb les actuacions que els veïns puguin estar duent a terme amb l'ocupació de pisos on prèviament hi havia activitat delinqüencial", subratllen fonts municipals consultades per

Pintada en rebuig al narcotràfic al barri del Raval. Foto: Adrià Costa

Habitatge admet que fins fa poc més d'una setmana que no sabia que s'hi feia tràfic de drogues en el pis que gestiona

El baix del carrer Riereta que han ocupat els veïns. Foto: Adrià Costa

Pisos on visquin famílies, la clau contra els "narcopisos" En els darrers dos anys ha augmentat la droga al Raval, i des de mitjans d'aquest any l'Ajuntament ha endegat un Pla de Xoc Específic i Integral per abordar el fenomen dels "narcopisos". Una de les principals mesures coincideix amb la filosofia que ha mogut els veïns a ocupar per acabar amb el tràfic de drogues. "La millor manera d'evitar que un pis es dediqui a aquesta activitat il·legal és que hi visquin famílies de forma normalitzada", segons es reconeix en l'informe municipal que la regidora Gala Pin va presentar en el darrer ple del Districte de Ciutat Vella. Per aquest motiu, des del juliol el consistori té un equip específic per mobilitzar pisos buits i ocupats.



La tasca és difícil. L'equip primer comprova la titularitat i contacta amb els propietaris de les zones calentes que es defineixen en el pla. Se'ls demana col·laboració per tapiar, en un primer moment, i després mobilitzar els pisos buits per afrontar la problemàtica, bé sigui al mercat lliure o cedint-los a la borsa de lloguer. S'han identificat 67 pisos buits d'interès propietat de societats i bancs, i s'ha començat a treballar amb 24 d'ells per destinar-los a habitatge social, però el consistori constata "manca de disposició a col·laborar de bona part dels propietaris". Fins ara ha imposat tres sancions per tenir pisos buits. Quan estan ocupats per la venda de droga, es demana al propietari que denunciï per desallotjar-los.



Tampoc és fàcil en l'àmbit policial malgrat mesures com haver-se doblat els efectius de la Guàrdia Urbana. Els tràmits per aconseguir ordres judicials d'entrada als "narcopisos" són llargs, i es requereix un període intens d'acumulació de proves. Cal combinar la presència de paisà amb la uniformada, perquè la detecció de la policia fa que els "narcos" es traslladin. A més, un cop es posen en llibertat tornen al mateix lloc, o el pis l'ocupen de nou altres persones, "fet que provoca la sensació entre els veïns que l'acció de la policia no ha estat efectiva", recull l'informe. Conclou que cal coordinar bé les investigacions del delicte amb el desallotjament, tapiat i mobilització de pisos buits perquè s'utilitzin com a habitatge.

Pancarta que expressa el rebuig als «narcopisos» al Raval. Foto: Adrià Costa

El fenomen dels "narcopisos" és d'una gran complexitat, i no resulta fàcil trobar-hi una solució. Malgrat això, al número 4 de Vistalegre s'han cansat d'esperar. Els veïns han trucat moltes vegades a la policia, però ha acudit pocs cops o ho ha fet tard, segons denuncien. Al·lega que, si hi va gaire sovint, es pot interferir en alguna investigació, segons els diuen. I han intentat presentar moltes denúncies, però només les accepten quan es produeix algun dany físic o personal. I mentrestant, agulles a l'escala i cola al pany de l'edifici perquè els "narcos" volien evitar la porta tancada per assegurar el pelegrinatge de la droga amunt i avall.En aquest edifici asseguren que ja fa tres anys que conviuen amb el narcotràfic. Al barri s'han multiplicat els desnonaments, i molts pisos han quedat en mans dels bancs o dels anomenats "fons voltor" , cosa que ha facilitat el descontrol sobre els immobles. I quan els "narcos" en són desallotjats, en un tancar i obrir d'ulls ja han tornat. Ara els veïns han decidit que els traficants "surten o surten", i s'han fet seu un pis. Primer van decidir que entre tots estarien vigilants a quan quedés buit, i fa una setmana escassa que van aprofitar que tots els traficants havien sortit a fer encàrrecs per saltar a l'habitatge des d'un pati interior i ocupar-lo.Però aquesta història no és una més d'un habitatge procedent d'un banc: l'immoble l'ha gestionat íntegrament la Generalitat en els últims anys, segons confirmen fonts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. És d'un propietari privat que el 2009 el va cedir a l'Agència de l'Habitatge en mandat de cessió, fórmula que ja no s'empra: la Generalitat engreixava el parc de lloguer assequible amb un pis que passava a gestionar íntegrament, mentre que el propietari se'n despreocupava però cobrava un arrendament inferior al de mercat. El llogater va renunciar al contracte en el 2015, i quan el Govern va intentar fer-hi obres l'octubre d'aquell any per retornar-lo al propietari se'l va trobar ocupat il·legalment i va iniciar un procediment judicial per desnonar-lo.El dimarts es va intentar el desnonament del pis, però va quedar suspès per incompareixença dels serveis socials municipals, segons Habitatge. I no va ser fins una setmana abans que van tenir coneixement de què es coïa a l'immoble per un avís de l'administrador de la finca. "Fins al 14 de novembre de 2017 no hem estat informats que hi havia un problema de narcotràfic en el pis", admet la Generalitat, que afegeix que fins aquesta setmana no han sabut de la nova ocupació i ara intervindrà serveis socials. Els veïns sostenen que era un "narcopis" des de feia més de dos anys. "Passava de mà en mà", assegura la Maria, la qual en pocs mesos ha arribat a veure fins a tres grups diferents de "narcos". Fan seguir diversos pisos per mirar de burlar la policia.A més, fa un any els veïns ja van acabar amb un altre "narcopis" a l'edifici on precisament ja actuaven els mateixos narcotraficants dominicans que ara han expulsat. Llavors els traficants estaven en un entresòl. "Els vam treure del primer pis gràcies a un turista", recorda la Maria. El visitant va arribar sota a l'edifici cridant que l'hi havien robat un mòbil, un portàtil, 3.000 euros, objectes d'or... I va arribar la policia. Els "narcos" van escapar saltant de balcó a balcó, i els veïns van aprofitar per fer-se amb el pis. Al cap d'un temps, però, han tornat a l'edifici. "Els que hem tret ara són la mateixa gent de l'entresòl", assegura la veïna. Un informe municipal sobre la problemàtica de la droga al Raval , i que va explicar el 16 de novembre la regidora Gala Pin en el darrer ple de Ciutat Vella, corrobora que l'ocupació de pisos públics per al tràfic de drogues no és anecdòtic. Aquest estiu va transcendir que hi havia un pis municipal ocupat , però en són tres –els veïns asseguren que tots estan a les finques del Patronat de l'Habitatge del carrer de l'Om-, i el consistori va presentar la denúncia a l'abril. En les darreres setmanes s'han evitat set intents més d'ocupació. L'Ajuntament afegeix que, amb una denúncia, pretén desallotjar "al més aviat possible" els ocupants i complir així "amb la funció social de l'habitatge".La Maria ha demanat no publicar el seu nom real perquè al barri saben com se les gasten els "narcos". Els han arribat a veure amb ganivets i matxets per recuperar un pis. "Venen, t'amenacen, et donen puntades de peu", explica. Ja en van tenir un primer tast fa un any a Vistalegre 4. Malgrat tot, els veïns s'han atrevit a ocupar. A més del pis cedit al Govern, el número 9 del carrer Vistalegre, on van aprofitar que havia quedat la porta oberta després d'una operació policial del 9 de novembre , i el de Riereta 3, on van entrar per la porta del darrere un cop han vist que els traficants han marxat uns dies. En un dels locals han trobat un comprovant d'una transferència de 87.000 euros: fer front a la droga es fa molt difícil per tots els diners que mou.Zones on l'Ajuntament de Barcelona té un pla de xoc per afrontar el fenomen dels «narcopisos»

