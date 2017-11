Identificats els ultres que van enviar un veí de Castellgalí a l'hospital

Els agressors que el passat diumenge 12 de novembre van enviar a l'hospital el client del restaurant Salom de Castellgalí (el Bages) quan tornaven de la manifestació unionista convocada pels Hermanos Cruzados a Manresa son tres coneguts ultres residents a Castellbell i el Vilar (Bages), segons ha pogut confirmarde diverses fonts.Els Mossos d'Esquadra han assegurat al diari que la investigació està oberta i "molt avançada" i que properament es tancarà la identificació dels tres individus a l'espera de tancar alguns serrells. Malgrat això, la policia catalana no ha volgut confirmar, per ara, ni la seva identitat ni el seu veïnatge.El passat diumenge, 12 de novembre, després que la germandat dels Hermanos Cruzados desconvoqués la manifestació espanyolista de Manresa, tres homes que hi havien participat van fer-li un tall al pòmul al client d'un restaurant de Castellgalí. Poc abans, segons va transcendit llavors, el responsable de l'establiment els havia demanat que amaguessin o deixessin a fora les banderes i símbols espanyols que duien a sobre.Segons testimonis dels fets, els tres homes mostraven símptomes evidents d'haver de trobar-se sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies, i abans d'entrar al restaurant havien provocat danys en alguns vehicles que hi havia a l'exterior.Ara, deu dies després, els Mossos d'Esquadra estan acabant de lligar completament la identificació dels agressors, peròpot confirmar que es tracta de tres veïns de Castellbell i el Vilar, un dels quals regenta un bar.

