Detenen un camioner a Torredembarra que multiplicava per deu la taxa d'alcoholèmia permesa

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un home de 39 anys, de nacionalitat portuguesa, per conduir amb una taxa d'1,60 mg/l, més de deu vegades superior a la permesa a l'AP-7, al seu pas per Torredembarra (Tarragonès). Segons ha informat la policia catalana, l'home portava un camió de 40 tones carregat i feia 30 hores que no dormia.En menys de cinc minuts, quatre conductors van alertar al 112 que el camioner feia ziga-zagues per l'autopista, en direcció sud, i fins i tot en algun moment va arribar a tocar la tanca de seguretat. El camió va continuar circulant fins que va entrar a l'àrea de servei situada a Altafulla. Allà els mossos van observar com el camioner intentava sense èxit estacionar el vehicle malgrat que el pàrquing de camions era pràcticament buit en aquell moment.Els mossos el van identificar i van fer-li la prova d'alcoholèmia. El resultat parcial de l'etilòmetre va ser d'1,60 mg/l, una taxa més de 10 cops la permesa per a conductors professionals que és de 0,15mg/l.​Segons els Mossos, es tracta d'un resultat parcial, ja que el camioner no va fer ús correcte de l'aparell mediador i va interrompre en diverses ocasions la prova. Quan els agents li van ordenar que la repetís, s'hi va negar. Els mossos van immobilitzar el camió i van detenir el conductor qui ahir va passar a disposició judicial a Tarragona.

