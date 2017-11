ANC i Òmnium anuncien que desbordaran Brussel·les el 7 de desembre

Les xifres, per ara, són les següents: cinc vols noliejats i 70 municipis que organitzen autocars. ANC i Òmnium no gosen donar una xifra exacta però sí asseguren que a la manifestació del 7 de desembre se superarà "amb escreix" la xifra de les 15.000 persones que l'any 2001 es van desplaçar a Brussel·les per protestar contra el transvasament de l'Ebre. Europe wake up! Help Catalonia (Desperta Europa! Ajuda Catalunya) serà el lema de la massiva protesta que té per objectiu aconseguir que les institucions europees "reaccionin" davant de la situació catalana.

