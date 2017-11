L'advocat de Rosell: «La seva família viu de la caritat»

La Secció Tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va tornar a rebutjar el passat mes de setembre la llibertat provisional per a l'expresident del Barça Sandro Rosell , ingressat a la presó des del passat 25 de maig per la seva presumpta implicació en l'Operació Rimet. Se l'acusa d'un presumpte delicte de frau fiscal, xifrat en 15 milions d’euros. Els magistrats consideren que continua el risc de fuga, d'ocultació de proves i de reiteració delictiva apreciats per la jutgessa Carmen Lamela, ara fa sis mesos.

Per a Pau Molins, l’advocat de Rosell, a mesura que passen els mesos, els arguments de Lamela perden força.”És una perversió del sistema i un abús de la figura de la presó preventiva. És lamentable. Això no passa enlloc”, ha dit en una entrevista a RAC1 “Hi ha mil fórmules abans d’arribar a la mesura de presó preventiva. On és la presumpció d’innocència? On queda? Hi ha mil fórmules per aconseguir que no hi hagi reiteració delictiva, fugida o de destrucció de proves. Per exemple, li pot retirar el passaport o posar-li una polsera”, es lamenta l'advocat.Molins també ha explicat a l'emissora la precària situació en què viu la família de l'acusat. “Al matrimoni Rosell li van embargar 40 milions d’euros quan només li reclamen 15. No van sumar. Vam haver de fer-ho nosaltres”, ha apuntat.I ha afegit: “La família [de Sandro Rosell] viu de la caritat de la família. S’han endut els seus cotxes perquè la Guàrdia Civil pugui perseguir el delicte. No s’han posat a dormir a casa seva perquè miri...”El conegut penalista també ha lamentat com es va fer la detenció. “El dia de l’escorcoll, Sandro Rosell estava fent esport a casa seva. El va trucar un amic i li va preguntar si estava detingut perquè ho deien a la ràdio. Obre la finestra i veu al carrer tota la premsa esperant a la Guàrdia Civil, que no havia arribat encara”, ha explicat.

