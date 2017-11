​VÍDEO Així comença el dia Mariano Rajoy a Barcelona

He iniciado la jornada en Barcelona con ejercicio antes de asistir a la entrega del Premio Fernández Latorre, en Galicia. #FelizJueves pic.twitter.com/R4hPYfyzaG — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 23 de novembre de 2017

Mariano Rajoy va visitar ahir Catalunya. Entre d'altres, va assistir a l'acte de lliurament de les medalles d'honor i els premis Ferrer Salat que atorga anualment Foment del Treball. El president espanyol ha dormit a Barcelona. Avui marxarà cap a Galícia, on assistirà al lliurament del premi Fernández Latorre.Abans de partir, Rajoy ha pogut dedicar uns minuts al seu esport preferit: caminar a bon ritme. Ho ha fet en un gimnàs i no a l'aire lliure, com sol fer habitualment. Així es pot veure en el vídeo que ell mateix ha penjat a Twitter.

