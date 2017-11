Un perfum de la boira, la nova moda lleidatana

Imatge del perfum de la boira Foto: ACN

Esperança Cases, perfumista del Jardí Secret, explica que crear un decorperfum de boira ha estat un ''repte'' per a ella com a artesana del perfum. Havia fet perfums per a concerts de música antiga, per a dissenyadors o per al teatre, però mai un perfum de ''caire geogràfic'', per la qual cosa es va veure ''temptada'' de seguida per la proposta que li van fer fa un any. Més encara després de descobrir ''l'espai extraordinari'' de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Segons Cases, la boira ''té un olor particular'' que per cada persona és una ''experiència'', perquè en realitat, ''el perfum té un diàleg privat amb cadascun de nosaltres'' fet que fa que ''mai sigui definible ja que cadascú té la seva percepció''.El resultat del perfum que ha creat Cases està basat en l'espai. Es va desplaçar sola a l'estany i es va ''amarar del que sentia''. A partir d'aquí, ha creat peces de perfum naturals i vegetals complementades amb ornamentació de fulles, fruits i altres materials orgànics que va trobar als vorals de l'estany.La peça és un decoperfum per la qual cosa, segons Cases no és ni un ambientador ni un perfum. És una peça ornamental que té una olor determinada. Se n'ha fet una edició limitada numerada que només es vendrà a través de la pàgina web de Boira Experience, per la qual cosa no es podrà trobar a les botigues.Irene Barón, de Boira Experience, ha remarcat però que es tracta d'un projecte a llarg termini perquè la idea és poder fer cada any un perfum de diferents llocs de Ponent ''perquè l'olor de boira depèn de les característiques de cada entorn''. Tot plegat per promocionar el territori de Ponent i aquest fenomen meteorològic ''tant nostrat'' al qual considera que cal saber-li treure profit i estimar-lo.