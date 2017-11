Les tasses de cafè que has de prendre perquè sigui saludable

Prendre tres o quatre tasses de cafè al dia és saludable. Així ho assegura un megaestudi publicat aquest dimecres a The BMJ La investigació revisa 201 metaanàlisis, el que s'anomena revisió en paraigües, on s'analitzen més de 60 factors vinculats al consum del cafè.En aquest treball , es confirma el que ja s'havia apuntat en altres treballs : els consumidors de cafè, en comparació amb els que no ho són, presenten menys mortalitat per totes les causes i per malalties cardiovasculars. A més, el consum s'associa a un 18% d'incidència de càncer, una xifra molt per sota de les habituals, i a una menor presència en moltes patologies: neurològiques, metabòliques i hepàtiques, entre d'altres.Els resultats són una bona notícia per a les cafeters, que cada dia beuen 2.250 milions de tasses a tot el planeta. L'any 1991, una branca dl'OMS -l'Agència Internacional d'Investigació sobre el càncer- va classificar el cafè com un producte “possiblement” cancerigen per als éssers humans i es vinculava al càncer de pàncrees. L'any passat, l'OMS va esborrar aquesta sospita i, després d'examinar diversos estudis, va concloure que no hi havia rastres de risc de càncer al cafè i que, fins i tot, s'havia observat una reducció del càncer de fetge.

