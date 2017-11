​VÍDEO Els Mossos desallotgen el centre okupat La Chispa de Lleida

Una excavadora enderroca la casa okupa de #Lleida desallotjada a primera hora d'aquest matí,sense incidents. pic.twitter.com/qlibH519GN — CatInfo Lleida (@Cati_Lleida) 23 de novembre de 2017

Els Mossos d'Esquadra ha procedit a desallotjar per odre judicial aquest dijous al matí el Centre Social Okupat (CSO) La Chispa situat a la partida d'Alpicat de l'Horta de Lleida. Una desena de furgonetes de la brigada mòbil del cos policial, procedents de Barcelona, s'hi han presentat pels volts de les vuit del matí quan sembla ser que a la casa només hi havia unes tres persones que no han ofert resistència i han començat a recollir les seves pertinences.També hi ha una màquina excavadora que haurà d'enderrocar totalment o parcialment l'immoble, que feia uns deu anys que estava okupat. Quan s'ha tingut coneixement del desallotjament els okupes han fet crides de suport per les xarxes socials i una quinzena de persones s'hi ha desplaçat per mostrar el seu rebuig. Dos joves han pujat al damunt de l'excavadora per frenar-la però han accedit a baixar després que els Mossos els ho hagin demanat.

