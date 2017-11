Les entrades del concert pels presos del 2 de desembre ja són a la venda

Ja es poden adquirir les entrades pel Concert per la Llibertat dels Presos Polítics d'aquest 2 de desembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Els preus oscil·len entre els 10 euros de l'entrada més econòmica, i els 30 de la més cara. Els nens de menys de dos anys no pagaran per accedir a l'esdeveniment, i els qui assisteixin a l'acte amb la família gaudiran d'un descompte. Les entrades es poden adquirir des de la pàgina web de l’ Assemblea El concert començarà a les 16h, però les portes s’obriran tres hores abans. La previsió és que tingui una durada de tres hores. Tots els beneficis del concert aniran a parar a la Caixa de Solidaritat, per poder seguir fer front a les possibles represàlies judicials de l’estat espanyol. "Cal mantenir la flama conforme és una situació excepcional" que no es pot "banalitzar", tal com explicava aquest dimarts el vicepresident de l'Assemblea, Agustí Alcoberro, que ha recordat que hi ha "deu presos polítics, entre els quals els presidents de l'ANC i Òmnium, i diversos processos oberts".Malgrat no estar tancat al 100% el cartell de músics, ja s’han confirmat diversos artistes i bandes. Entre ells, membres de de grups com la Banda Impossible, entre els quals Gerard Quintana, Pemi Fortuny, Lluís Gavaldà, Jofre Bardagí o Natxo Tarrés, així com la Companyia Elèctrica Dharma, Èric Vinaixa, Els Catarres, Oriol Barri, Joan Rovira, Oques Grasses, La Sra Tomasa, Bonobos, Gemma Humet, Paula Valls, Doctor Prats, Itaca Band, Judit Neddermann, Buhos, Els Amics de les Arts, Monica Green o Cesk Freixas, mentre que Always Drinking Marching Band amenitzarà l'espera prèvia.

Compra aquí les entrades pel concert dels presos polítics

