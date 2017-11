Treballadors de l'Hospital de Vilanova i la Geltrú reclamen més seguretat després de l'agressió a una auxiliar

Els treballadors de l’Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú (el Garraf) reclamen al Consorci Sanitari del Garraf que es revisi el protocol d’actuació en cas d’agressió al personal. La denúncia del comitè d’empresa arriba després que la setmana passada els familiars d’un pacient van agredir una auxiliar d’infermeria.



Segons relata el comitè i també la denúncia presentada davant els Mossos d’Esquadra, els familiars van colpejar la dona i la van fer caure al terra, com també li van provocar el trencament d’unes ulleres. Maria Carmen Morcillo, representant dels treballadors de l’Hospital Sant Antoni, afirma que els presumptes agressors visitaven un pacient que s’havia derivat des de l’Hospital de Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, “per problemes de conducta”.



Un cop ingressat a Vilanova, Morcillo explica que quatre familiars d'aquest pacient van estar intimidant l'auxiliar d'infermeria, a qui gravaven amb el telèfon mòbil mentre feia la seva feina, la qual qüestionaven reiteradament. La situació, però, assegura que va pujar de to fins que van agredir la dona amb cops a diverses parts del cos.



La presidenta del comitè d'empresa apunta que aquest cas és inusual, però recorda que a Urgències són "més habituals" les situacions de "tensió" i les "agressions verbals" per part dels pacients, tant al personal sanitari com a l'administratiu. Per tot plegat, els treballadors reclamen que es defineixi un nou protocol que permeti fixar un circuit a seguir en casos d'aquest tipus. "Volem saber com hem de reaccionar i a qui ens hem de dirigir, tant si ho vivim en primera persona com si veiem un company en aquesta situació", apunta Morcillo.

