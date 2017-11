​VÍDEO Neymar planta un periodista a la zona mixta de la Champions

Neymar va deixar plantat un periodista a la sala de premsa, ahir després de la victòria del París Saint Germain per 7-1 davant del Celtic de Glasgow a la Champions, on el brasiler va tenir una gran actuació, amb dos gols i una assistència. El reporter li va treure el tema de la seva possible marxa al Reial Madrid.Després del partit al Parc dels Prínceps de París, Neymar es va aturar a la sala mixta per parlar amb els periodistes, que li van demanar sobre el partit. També li van recordar el 7-1 d'Alemanya a Brasil, la qual cosa no li va fer massa gràcia.Però el moment culminant (just al final del vídeo, a sobre) va ser quan un periodista li va preguntar sobre l'interès del Reial Madrid a la qual cosa Neymar va reaccionar amb contundència: va deixar els periodistes amb la paraula a la boca i va marxar enfurismat, recriminant-els que sempre parlessin “de més”.

