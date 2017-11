Ataquen una escola l'endemà que Antena 3 la denunciés per «adoctrinament»

I què en pensen, els pares que van sortir a Antena 3 per parlar "d'adoctrinament" a l'escola? No se'ls cau la cara de vergonya? Potser els altres pares haurien de demanar danys i perjudicis no? A Antena 3, segur, però als pares que van anar a la televisió, què els diran els altres? Segurament no ens n'assabentarem (a no ser que vagin a "plorar" a Antena3 perquè els altres pares els fan el buit, és clar), però tot plegat és molt greu. Ara, res que no sapiguem que faran aquesta espanyols desbocats.