MAPA Catalunya, un país de 80 estrelles Michelin

L'ABaC de Jordi Cruz aconsegueix la tercera estrella Michelin Foto: Guia Michelin

El restaurant barceloní ABaC, de Jordi Cruz, ha pujat a l'Olimp gastronòmic i, amb la tercera estrella Michelin, ja és membre del selecte club d'establiments guardonats amb la màxima distinció . La Guia Michelin 2018 ja està actualitzada i amplia la llista de restaurants catalans. Concretament, Catalunya és un país de 80 estrelles Michelin, repartides en 56 establiments. En el següent mapa queda detallat com es reparteixen els prestigiosos guardons d'excel·lència culinària arreu del país:El restaurant del televisiu Jordi Cruz, membre del jurat de MasterChef, se suma al Lasarte de Barcelona, una aposta de Martín Berasategui amb el xef Paolo Casagrande al capdavant dels fogons; el Celler de Can Roca dels germans Roca, a Girona; i el Sant Pau de Carme Ruscalleda, a Sant Pol de Mar, com a representant català al lloc de màxim luxe de la prestigiosa llista.A la categoria de dues estrelles, s'han incorporat els barcelonins Disfrutar i Dos Cielos. La Guia vermella 2018 també ha deixat lloc per a les estrenes. En el cas de Catalunya, són Enigma (Barcelona), Castell Peralada (Girona) i Caelis (Barcelona), que ja havia obtingut una estrella en la darrera edició, però el xef Romain Fornell va haver de traslladar el restaurant de l'Hotel Palace.

